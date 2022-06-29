تتضمن تأمين السقيا للحجاج .."سقيا الماء" و"دماؤنا صدقة" توقعان شراكة مجتمعية

وأكد "آل طالب" أن لدى الجمعية عددًا من مشروعات سقيا الماء المتعددة، منها مشروع سقيا عشر ذي الحجة للمساهمة في تأمين السقيا للحجاج وقاصدي البيت الحرام ممن يمرون بمنطقة الرياض عبر طريق الحج ومدن الحجيج ولاشك أن هذا من الأعمال الفاضلة والمجالات المندوب لفعلها كما في الحديث (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام).