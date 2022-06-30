"تجمع المدينة الصحي": هذه هي المراكز المناوبة والطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضح التجمع أن المراكز الصحية المناوبة في المدينة المنورة هي المراكز التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا هي: مركز الفتح وأبار الماشي والجفر والمليليح والفريش وريم والمندسة والعالية والمرير والرذايا والضميرية وغراب والحجرية وشجوى والعشيرة، مشيرًا إلى أن المراكز التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة صباحًا هي مراكز: الصويدرة والأزهري والبدراني واليتمة وقباء وباقدوا، إضافة إلى المراكز التي تعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع وهي مراكز: الدعيثة والهجرة.