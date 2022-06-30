"تجمع المدينة الصحي": هذه هي المراكز المناوبة والطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى

حدد تجمع المدينة المنورة الصحي المراكز الصحية المناوبة والطوارئ وساعات الدوام الرسمي خلال عيد الأضحى لعام 1443هـ، مؤكدًا أن جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها مجهّزة ومدعومة بالكوادر الصحية لتقديم الخدمة المميزة لجميع المراجعين.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أنه أعلن عن عدد من المراكز الصحية والقطاعات المرابطة بإجازة عيد الأضحى؛ منها قطاع المدينة المنورة ومحافظة خيبر وينبع والعيص وبدر ومهد الذهب والعلا ووادي الفرع والحناكية، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعمل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء، ومراكز تعمل إلى الساعة الثانية عشرة صباحًا، إضافة إلى مراكز تعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأوضح التجمع أن المراكز الصحية المناوبة في المدينة المنورة هي المراكز التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا هي: مركز الفتح وأبار الماشي والجفر والمليليح والفريش وريم والمندسة والعالية والمرير والرذايا والضميرية وغراب والحجرية وشجوى والعشيرة، مشيرًا إلى أن المراكز التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة صباحًا هي مراكز: الصويدرة والأزهري والبدراني واليتمة وقباء وباقدوا، إضافة إلى المراكز التي تعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع وهي مراكز: الدعيثة والهجرة.
وأضاف التجمع أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا في قطاع خيبر هي مراكز: اللحن والمطاوي وسلطانة، إضافة إلى المراكز التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا هي: مركز الثمد والعشاش، ومركز يعمل لمدة أربع وعشرين ساعة طيلة أيام الأسبوع هو مركز صحي الصلصلة.
وقال التجمع: إن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع ينبع هي مراكز: ينبع النخل والشرجة وتلعة نزاء والفقعلي والأميرة فهدة وجبل رضوى والنجف، أما المركز الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا هو مركز البندر، ومركز صحي يعمل لمدة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع مركز السميري.
وتابع التجمع أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا في قطاع العيص هي مراكز: العيص والمثلث والمربع والمرامية وترعة ومصادر، أما المركز الذي يعمل في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا هو مركز سليلة جهينة.
وأضاف التجمع أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا في قطاع بدر مراكز: الرايس والسديرة والبلينية وبدر والقاحة والمسيجيد والواسطة والخيف.
وأوضح التجمع أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية حتى الساعة الرابعة عصرًا هي: مركز حاذة والرقابية والمويهية والضبعية والقويعية والسريحية والهرارة وهبا والغاشية والرويضة وأم الغيران والسوسية والمزرع والمهد والعمق وصفينة والصبعية والصلحانية والمحاجر، مشيرًا إلى أن المراكز التي تعمل في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا هي مركزا: ثرب، والسويرقية.
وأردف التجمع أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا في قطاع العلا هي مراكز: الجامعة والعذيب والنجيل والورد وفضلا ومدائن صالح والمغيراء والجديدة والمنشية، أما المركز الذي يعمل في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا فهو مركز الصخيرات.
وأضاف التجمع أن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية في قطاع وادي الفرع هي مراكز: أم العيال وأبوضباع والهندية وأم البرك والحنو.
وقال التجمع: إن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا في قطاع الحناكية هي مراكز: صخيبرة والهميج والشقرة والشقران والهميج والمحفر وطلال وبطحي والعقدة وبلغة، إضافة إلى مركز يعمل في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا مركز صحي النخيل.