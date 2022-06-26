تحت شعار "الرعاية خلال الأزمات".. أمير تبوك يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك تحت شعار"الرعاية خلال الأزمات"، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم بن مسعد النفيعي.
ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله-، ومتابعة وزير الداخلية، مشيداً بأهمية بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.
من جانبه، قدم العميد النفيعي شرحاً عن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة، والتي تتضمن إقامة عدة فعاليات لضمان وصول التوعية لأكبر عدد من فئات المجتمع معرباً عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حرصه واهتمامه ودعمه لجهود رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة.