تحت شعار "الرعاية خلال الأزمات".. أمير تبوك يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله-، ومتابعة وزير الداخلية، مشيداً بأهمية بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.