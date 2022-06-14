"تخصصي الدمام" يُنفذ 60 حملة تبرع بالدم خلال 5 أشهر

نفذ مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، 60 حملة تبرع بالدم، منذ مطلع العام الجاري 2022م، ساهمت في إنقاذ حياة آلاف المرضى.
وقالت رئيسة قسم المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتورة عفراء الدايل: إن حملات التبرع بالدم التي انطلقت مطلع العام الجاري، وحتى شهر مايو الماضي، ساهمت في توفير 6337 وحدة دم من متطوعين بالتبرع بصفة منتظمة؛ منهم 795 متبرعًا بالصفائح الدموية.
وأكدت الدكتورة "الدايل" ضرورة تعزيز كفاءة مخزون الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام؛ لتلبية الاحتياجات حسب طبيعة ونوعية الأمراض التي يعالجها المستشفى وعمليات نقل دم متكررة.
ولفتت إلى توفير "بنك الدم" لاحتياجات مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من الدم ومشتقاته؛ إذ إن هناك حاجة متزايدة لتوسعة قاعدة المتبرعين المنتظمين وفق الإجراءات الوقائية؛ لضمان عدم تأثّر خطة علاج المرضى بالمستشفى بسبب نقص مخزون الدم.
وأشارت رئيسة قسم المختبرات بالمستشفى إلى تنسيق حملات التبرع الحالية على مدار العام وبشكل يومي في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاعات العسكرية، والكليات والجامعات، والشركات، والمصانع في المدن الصناعية، إضافة إلى الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية، والواجهة البحرية، والكورنيش.