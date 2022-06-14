"تخصصي الدمام" يُنفذ 60 حملة تبرع بالدم خلال 5 أشهر

وأشارت رئيسة قسم المختبرات بالمستشفى إلى تنسيق حملات التبرع الحالية على مدار العام وبشكل يومي في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاعات العسكرية، والكليات والجامعات، والشركات، والمصانع في المدن الصناعية، إضافة إلى الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية، والواجهة البحرية، والكورنيش.