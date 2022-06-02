تزامنًا مع "اليوم العالمي".. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينفذ حملة ميدانية للتوعية بأهمية تطهير الأيدي

ونصح "الزهراني" بأنه عند عدم توفر المياه الجارية النظيفة يمكن استخدام معقم الأيدي الذي يحتوي 60% على الأقل من الكحول لتنظيف الأيدي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعقم لا يكون فعالًا عندما تكون على الأيدي طبقة من الأوساخ أو الدهون.