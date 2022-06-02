تزامنًا مع "اليوم العالمي".. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينفذ حملة ميدانية للتوعية بأهمية تطهير الأيدي

نفذت إدارة مكافحة العدوى التابعة لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، حملة ميدانية للتوعية بأهمية تطهير الأيدي، تحت شعار "نتحد من أجل السلامة".
يأتي ذلك تزامنًا مع "اليوم العالمي لتطهير الأيدي"؛ حيث استهدفت الحملة المراجعين داخل المجمع في صالات الانتظار والطوارئ، والمرضى المنومين داخل أجنحة التنويم العادية، والموظفين داخل أقسام العنايات المركزة والأقسام الطبية والطبية المساندة.
تخللت الحملة أسئلة حول سياسات مكافحة العدوى والطريقة الصحيحة لكيفية تطهير الأيدي.
وقال مدير إدارة مكافحة العدوى أحمد غرم الله الزهراني: إن غسل اليدين هو سبيل الوقاية من الأمراض ومنع انتشارها، لاسيما خلال الفترة الحالية في استمرار انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف: تكمن أيضًا أهمية غسل اليدين في أنها الوسيلة الفعالة للحدّ من انتشار كثير من الأمراض مثل: التسمم الغذائي والإنفلونزا.
ونصح "الزهراني" بأنه عند عدم توفر المياه الجارية النظيفة يمكن استخدام معقم الأيدي الذي يحتوي 60% على الأقل من الكحول لتنظيف الأيدي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعقم لا يكون فعالًا عندما تكون على الأيدي طبقة من الأوساخ أو الدهون.