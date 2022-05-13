"تعليم الخرج" يشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م

وتضمن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 العديد من الجلسات وورش العمل التي تم خلالها طرح ما يزيد على 130 ورقة، وعقد 11 جلسة علمية تطرقت لعدة موضوعات؛ أبرزها: السياسات التعليمية في ظل التحديات والتحوّل الرقمي والابتكار في التعليم، والتعليم الإلكتروني في المملكة: رؤية دولية، وتطوير المناهج التعليمية: تجارب دولية ناجحة، والاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلّم، إضافة إلى أفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم. ‏‎