"تعليم الطائف" تحصد 25 ميدالية في "كانجارو" على مستوى المملكة

وحصل إبراهيم عادل عبيد الله العوفي من طلائع المبدعين الأهلية، وصفوان عماد محمد عبد الرزاق من شروق المملكة العالمية، ومصطفى تيسير مصطفی من تربية الأبناء، وسعيد علي سعيد الشهري من الريان المتوسطة، والبراء هاني إبراهيم علي من صفوة الفرسان، وخالد عبد الرحمن الشهراني من مجمع العبادي، وعبد الرحمن خالد محمد سليم من شروق المملكة العالمية، وعمر عادل محمد إسماعيل من شروق المملكة العالمية، وجهاد فواز محمد صديق تركستاني من المقداد بن عمرو الابتدائية؛ على الميداليات البرونزية.