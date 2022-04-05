"تعليم الطائف" تحصد 25 ميدالية في "كانجارو" على مستوى المملكة
فازت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بـ25 ميدالية في مسابقة "كانجارو موهبة" في الرياضيات 2022؛ منها أربع ذهبيات مناصفة بين البنين والبنات.
وتنظم المسابقةَ مؤسسةُ الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم.
وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف، محمد بن عامر النفيعي، الطلاب الفائزين والطالبات الفائزات وأسرهم ومدارسهم، مؤكدًا أن مثل هذه المسابقات العلمية تسهم في تنمية مهارات وممارسات الطلاب والطالبات العلمية وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات الدولية.
كما قدم شكره لكل من شارك بهذا العمل من مشرفي ومشرفات النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي "بنين- بنات".
يذكر أن مسابقة "كانجارو موهبة" تهدف إلى تطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير وتعزيز الشغف بمادة الرياضيات وترسيخ أهمية تعليمه في كل جزء من أجزاء العالم.
والفائزون هم: ريان ضيف الله محمد الزايدي من الأندلس الثانوية، وعبد الرحمن هاني إبراهيم علي من صفوة الفرسان الأهلية، ولبنى حامد المالكي من الابتدائية 3، ولينا عادل محمد إسماعيل من الابتدائية، بـ4 على أربع ميداليات ذهبية.
فيما حصل يوسف خالد محمد عبد اللطيف من شروق المملكة العالمية، وفهد يوسف الحميدي القثامي العتيبي من مجمع العبادي، وعبد القادر هاني محمد نصر الدين من ابتدائية شباب الفهد؛ على الميداليات الفضية.
وحصل إبراهيم عادل عبيد الله العوفي من طلائع المبدعين الأهلية، وصفوان عماد محمد عبد الرزاق من شروق المملكة العالمية، ومصطفى تيسير مصطفی من تربية الأبناء، وسعيد علي سعيد الشهري من الريان المتوسطة، والبراء هاني إبراهيم علي من صفوة الفرسان، وخالد عبد الرحمن الشهراني من مجمع العبادي، وعبد الرحمن خالد محمد سليم من شروق المملكة العالمية، وعمر عادل محمد إسماعيل من شروق المملكة العالمية، وجهاد فواز محمد صديق تركستاني من المقداد بن عمرو الابتدائية؛ على الميداليات البرونزية.
فيما حققت كل من مئاب عبد الله الفكي من الابتدائية 3، ونهى خلف الحارثي الابتدائية 4، وسلاف سيف الثقفي الابتدائية 4، ورنيم أسامة طاشكندي الابتدائية 5، وأثير فهد العصيمي من الابتدائية 5؛ الميداليات الفضية.
كما حصلت كنان مرزوق الذويبي الابتدائية 3، وجمان ناصر العوفي الابتدائية 3، وسما هشام عبد العزيز الابتدائية 4، وسن علي الشهري من المتوسطة الثانية؛ على الميدالية البرونزية.