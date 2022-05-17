"تعليم شقراء" تنفّذ عددًا من البرامج والدورات المتخصصة لطلابها وكوادرها التعليمية

نفّذت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، عددًا من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، والموجهة للكوادر القيادية والتعليمية للبنين والبنات، إضافة إلى تنفيذها عددًا من البرامج الموجهة للطلاب والطالبات والتي تهدف إلى تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.