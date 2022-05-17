"تعليم شقراء" تنفّذ عددًا من البرامج والدورات المتخصصة لطلابها وكوادرها التعليمية

نفّذت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، عددًا من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، والموجهة للكوادر القيادية والتعليمية للبنين والبنات، إضافة إلى تنفيذها عددًا من البرامج الموجهة للطلاب والطالبات والتي تهدف إلى تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.
وأكد مدير التعليم بتعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، أن الإدارة تقدم البرامج والدورات التدريبية طوال العام الدراسي من منطلق مسؤوليتها وحرصها على السعي لتطوير كوادرها البشرية؛ وفقًا لمتطلبات المرحلة ومستهدفات الوزارة والإدارة، وتأهيل طلابها وطالباتها للمشاركات المحلية والدولية بما يحقق الأهداف والتطلعات.
وتابع الحسن: "تحرص الإدارة على الاستثمار الأمثل للإمكانات التقنية الحديثة ومنصات التدريب المناسبة للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية في تنفيذ تلك البرامج والدورات ليكون النفع أعم وأشمل".