"تقنية بنات جدة" تختتم فعاليات منتدى الموهوبين.. تحت شعار "ابتكار بلا حدود"

اختتمت اليوم فعاليات منتدى الموهوبين تحت شعار "ابتكار بلا حدود" والذي أقامته الكلية التقنية للبنات بجدة برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي سعد القرني.
واستهدف المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة 208 من المهتمات بالموهبة إلى تشجيع الإبداع والابتكار لدى المتدربات والمدربات والخريجات وإثراء روح التنافس الشريف بينهن في مجال العلم والمعرفة التقنية والمهنية للمساهمة في نهضة الوطن واكتشاف وتنمية قدرات الموهوبات للتفكير العلمي المنظم وحل المشكلات.
وأوضحت الدكتورة عفراء بنت زكي اللياتي عميدة الكلية، أن المنتدى تضمن عرضًا لعددٍ من الورش وأوراق العمل قدمها عدد من أصحاب الخبرة والكفاءات تدعم تعزيز الإبداع والابتكار وتنميته والتوجه للتفكير البناء الذي يساعد على تنمية المواهب الإبداعية.
كما تناول المعرض المصاحب للمنتدى عرضًا لعددٍ من تجارب المبتكرات المشاركات في المسابقة وتجارب الرواد في الموهبة، والتي ساعدت على التعرف على الأفكار المتنوعة وكيف نمت الفكرة وتحولت إلى ابتكار ملموس، وأشارت إلى أن فكرة المنتدى جاءت لدعم الموهوبات وإبراز إبداعاتهن.
وشهد المنتدى في ختامه منافسة 12 ابتكارًا، تم تقديمها من خلال ثلاث مدربات وتسع متدربات .. حيث حققت كل من:
المتدربة لمى خلاف من الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة المركز الأول على ابتكارها صندوق الطوارئ. وحققت المتدربة ريما المشعلي من الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة المركز الثاني على ابتكارها سقي النبات، بينما حققت المتدربة أميرة الزهراني من الكلية التقنية للبنات بجدة المركز الثالث على ابتكارها نماذج آلية لخدمة فئة الصم والبكم.