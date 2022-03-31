"تقنية بنات جدة" تختتم فعاليات منتدى الموهوبين.. تحت شعار "ابتكار بلا حدود"

كما تناول المعرض المصاحب للمنتدى عرضًا لعددٍ من تجارب المبتكرات المشاركات في المسابقة وتجارب الرواد في الموهبة، والتي ساعدت على التعرف على الأفكار المتنوعة وكيف نمت الفكرة وتحولت إلى ابتكار ملموس، وأشارت إلى أن فكرة المنتدى جاءت لدعم الموهوبات وإبراز إبداعاتهن.