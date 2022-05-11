"تقني الباحة" يناقش سير العملية التدريبية والخدمات المساندة والمسؤولية المجتمعية

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة أمس الأربعاء، اجتماع قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة من نواب وعمداء ومديري منشآت تدريبية، برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التدريبية والخدمات المساندة والمسؤولية المجتمعية. كما بحث الاجتماع منهجية خطة العمل الحالية لمواكبة وتطوير مستوى الأداء والتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية في المنشآت التدريبية وتخصصات التدريب، وفق ما تتطلبه التطورات المستمرة في عالم التدريب واحتياجات سوق العمل من خلال الاستفادة من الخبرات التدريبية، وتم استعراض عددٍ من المحاور كالمستهدفات المستقبلية والإجراءات العامة لتطوير وتحسين الأداء في التدريب التقني بالمنطقة، وتأهيل عددٍ من الكليات للاعتماد المؤسسي في المرحلتين الثانية والثالثة.
كما ناقش الاجتماع أهمية التكامل بين المنشآت التدريبية والاستمرار بتنفيذ مبادرة تحسين "تقني العطاء" لصيانة وترميم وتأثيث منازل الأسر المحتاجة والتي دشنها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة خلال شهر رمضان المبارك.
وفي نهاية الاجتماع، ثمّن ال مشوط، الدعم الذي يتلقاه التدريب التقني والمهني بالمنطقة من المحافظ الدكتور أحمد الفهيد، والذي أسهم في نشر وتوسع قاعدة التدريب بالمنطقة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.