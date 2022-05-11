"تقني الباحة" يناقش سير العملية التدريبية والخدمات المساندة والمسؤولية المجتمعية

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التدريبية والخدمات المساندة والمسؤولية المجتمعية. كما بحث الاجتماع منهجية خطة العمل الحالية لمواكبة وتطوير مستوى الأداء والتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية في المنشآت التدريبية وتخصصات التدريب، وفق ما تتطلبه التطورات المستمرة في عالم التدريب واحتياجات سوق العمل من خلال الاستفادة من الخبرات التدريبية، وتم استعراض عددٍ من المحاور كالمستهدفات المستقبلية والإجراءات العامة لتطوير وتحسين الأداء في التدريب التقني بالمنطقة، وتأهيل عددٍ من الكليات للاعتماد المؤسسي في المرحلتين الثانية والثالثة.