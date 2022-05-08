"تقويم التعليم" توقع 150 برنامجًا أكاديميًا مع جامعة الملك سعود

كما ستُوقع الهيئة على هامش المؤتمر مجموعة من الاتفاقيات مع عددٍ من الجهات التعليمية والتدريبية، للمساهمة في ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وترسيخ علاقات متينة مع أشهر المؤسسات والهيئات التعليمية في المملكة والعالم، للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم في المملكة، وتقديم الحلول التي تُسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وصولاً إلى تحقيق التطوير والتنافسية العالمية.