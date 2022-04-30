تنظمه جمعية "خيركم".. اختتام مسابقة برنامج المهرة لتحفيظ القرآن الكريم بجدة

اختتمت، قبل قليل، آخر حلقات برنامج "المهرة" للموسم السابع الذي تنظمه جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، ويبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة منذ غرة شهر رمضان المبارك.
المسابقة تهدف لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة وتُنظمها الجمعية.
فاز بالمركز الأول لهذا العام جواد غسان زكنون، من المدينة، بجائزة قدرها 35 ألف ريال، فيما حصل الفائز بالمركز الثاني إبراهيم حسن إبراهيم من الرياض على 20 ألف ريال.
وذهبت 15 ألف ريال للفائز بالمركز الثالث عبد الفتاح شحاتة أبو زهرة، من الدمام، فيما حصل صاحب المركز الرابع عبد العزيز حسن الفقيه من أبها على جائزة مالية قدرها 10 آلاف.
وحصل أصحاب المركز الخامس والسادس والسابع: زياد عمار الغرابي من أبها، وماهر أمين ناصر من خميس مشيط، ومعروف محمد أمين الإسلام من المدينة المنورة؛ على جائزة 5 آلاف ريال لكل منهم.
وفي كلمته، خلال الحفل، أشاد مدير عام إذاعة القرآن الكريم عبد الرحمن الشايع، بالمسابقة التي بدأت منذُ سبع سنوات.
وتفاعل المستمعون في العالم الإسلامي بجمال أصوات المتسابقين فيها؛ أملًا أن تستمر وتتوسع في السنوات المقبلة.
وهنأ "الشايع" الفائزين بالمسابقة، وأكد أنها امتداد لعناية ولاة الأمر -حفظهم الله- بكتاب الله وإقامة المسابقات القرآنية العالمية والمحلية لزرع التنافس بين حفظة كتاب الله، وتكريمهم ودعمهم.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم” بجدة المهندس عبد العزيز حنفي: إن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله وتعليمه وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيّب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- شاكرًا ومقدرًا جهودهم في إنجاح المسابقة.
ودعا المولى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.
وذكر المهندس "حنفي" أن مسابقة “المهرة” القرآنية التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل حَظِيت بمتابعة كبيرة وإشادات واسعة من مختلف العالم الإسلامي، كما هنأ جميع المشاركين بالمسابقة كونهم كانوا بصحبة القرآن طيلة الشهر وتنافسوا خير منافسة.
يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحًا كبيرًا خلال الستة الأعوام الماضية على مستوى المملكة، وبلغ مجموع جوائزه هذا العام أكثر من 200 ألف ريال، وكل عام تتحدث فقرات البرنامج وتتنوع جوائزه لتحفيز الجميع على تلاوة وحفظ كتاب الله.