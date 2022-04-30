تنظمه جمعية "خيركم".. اختتام مسابقة برنامج المهرة لتحفيظ القرآن الكريم بجدة

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم” بجدة المهندس عبد العزيز حنفي: إن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله وتعليمه وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيّب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- شاكرًا ومقدرًا جهودهم في إنجاح المسابقة.