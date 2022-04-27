"تيسير" تشارك "الصيرم" فرحته بمولودته الأولى

شاركت جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، الشاب مشاري الصيرم فرحة قدوم مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم "سما".
"مشاري" هو أحد المستفيدين من خدمات الجمعية الذين احتفلت الجمعية بزواجه، ضمن حفل الزواج الجماعي لمائة شاب الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حيث تم الاحتفاء بزواج مائة شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة والأصحاء المرتبطين بهم.
وقد قام رئيس مجلس إدارة جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري بالاتصال بالشاب مشاري الصيرم، مهنئاً إياه باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الجمعية بمناسبة قدوم مولودته "سما".
وقام فريق من الجمعية بزيارة تهنئة ومباركة لوالدة الطفلة؛ للاطمئنان على الحالة الصحية، حيث قدّم الفريق هدية للمولودة، بالإضافة إلى سرير طبي للأم.
جاء ذلك امتداداً لخدمات الجمعية والعلاقة المستمرة مع مستفيديها، وتأكيداً على أن المتابعة مع الأسر أحد برامج الجمعية.
من جانبه، أعرب والدا الطفلة "سما" عن شكرهما وتقديرهما للجمعية على مبادرتها الإنسانية والجهود المبذولة والمتواصلة لخدمة مستفيديها.
تجدر الإشارة إلى أن أسرة "سما" كانت إحدى من تم الاحتفال بهم في الزواج الجماعي الخيري الذي أقامته الجمعية العام الماضي برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.