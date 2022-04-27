"تيسير" تشارك "الصيرم" فرحته بمولودته الأولى

"مشاري" هو أحد المستفيدين من خدمات الجمعية الذين احتفلت الجمعية بزواجه، ضمن حفل الزواج الجماعي لمائة شاب الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حيث تم الاحتفاء بزواج مائة شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة والأصحاء المرتبطين بهم.