ثانوية الأمير سلطان بالرياض تُكرّم الموجه المتقاعد "الصانع" بعد خدمة (33) عاماً

وتفصيلاً، شارك في التكريم مدير المدرسة محمد بن علي آل معاطي والمدير السابق صالح بن ناصر العُمري ووكيل المدرسة لشؤون الطلاب رافع العمري ووكيل المدرسة للشؤون التعليمية عوض القحطاني ووكيل المدرسة عبدالإله الأحمري وزملاء المحتفى به وطلابه، ‏متمنين له السعادة والتوفيق في قادم الأيام.