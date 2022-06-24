ثانوية الأمير سلطان بالرياض تُكرّم الموجه المتقاعد "الصانع" بعد خدمة (33) عاماً

كرمت مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض الموجه الطلابي "منصور بن إبراهيم الصانع" بمناسبة تقاعده بعد خدمة امتدت لأكثر من (33) عاماً.
وتفصيلاً، شارك في التكريم مدير المدرسة محمد بن علي آل معاطي والمدير السابق صالح بن ناصر العُمري ووكيل المدرسة لشؤون الطلاب رافع العمري ووكيل المدرسة للشؤون التعليمية عوض القحطاني ووكيل المدرسة عبدالإله الأحمري وزملاء المحتفى به وطلابه، متمنين له السعادة والتوفيق في قادم الأيام.
احتفلت المدرسة أيضاً بتخرج طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 1443 /2022 على مسرح الكلية التقنية بالرياض، وقدمت للطلاب دروع التخرج بحضور أولياء أمورهم.