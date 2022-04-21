"ثانوية الدرعية" بالخميس تحتفي باليوم العالمي للتراث 2022

وذكر أن الاحتفاء بالتراث يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين وزارتي التعليم والثقافة، لإعداد دراسة متكاملة لتعزيز وإدراج البرامج الثقافية في التعليم العام، وتطوير المواهب في المجالات الثقافية وتفعيلها بين الوزارتين، ولأهمية التراث الثقافي بجميع مجالاته في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، ونشره لدى الطلبة.