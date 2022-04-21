"ثانوية الدرعية" بالخميس تحتفي باليوم العالمي للتراث 2022

احتفت ثانوية الدرعية مسارات بمحافظة خميس مشيط بيوم التراث العالمي 2022م، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، بهدف تثقيف الطلاب بتراث المملكة العالمي وتمكينهم من التعرف على تراث المملكة، والحفاظ على امتداده بين الأجيال.
وأوضح مدير المدرسة محمد أحمد الزهراني أن الاحتفاء باليوم العالمي للتراث أقيم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء خلال الفترة من 18 -19 رمضان ١٤٤٣هـ، وتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات كالألعاب والمسابقات الشعبية، والتصاميم، ومشاركة الطلاب بلبس الأزياء التراثية، والفعاليات التي تعنى بالتراث الإنساني للمملكة ومعالمها التاريخية العريقة.
وبين الزهراني أن الاحتفاء باليوم العالمي للتراث يهدف إلى توعية الطلاب بتراث المملكة، وتعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية، والممارسات الإيجابية تجاه تراث وثقافة المملكة، والتشجيع في الحفاظ على التراث والأماكن التراثية.
وذكر أن الاحتفاء بالتراث يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين وزارتي التعليم والثقافة، لإعداد دراسة متكاملة لتعزيز وإدراج البرامج الثقافية في التعليم العام، وتطوير المواهب في المجالات الثقافية وتفعيلها بين الوزارتين، ولأهمية التراث الثقافي بجميع مجالاته في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، ونشره لدى الطلبة.