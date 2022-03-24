جامعة الباحة تحتفي بتخريج 4035 طالبًا وطالبة.. الثلاثاء

يرعى أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، حفل تخرج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي 1443هـ - 2022م، والبالغ عددهم 4035 طالبًا وطالبة في مراحل البكالوريوس والماجستي في جميع التخصصات، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل على مسرح مراوة بالباحة.
ورفع رئيس جامعة الباحة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي والاهتمام بالتعليم، مثمناً رعاية أمير المنطقة، وحرصه على دعم جميع مناشط وبرامج الجامعة ومشاركته أبنائه الطلاب والطالبات يوم فرحتهم، والتي تعد لفتة أبوية تأتي امتدادًا لعناية حكومتنا -أعزّها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ودعمهما المتواصل لكل ما يتّصل بالعلم والتعليم.
وأعرب "الحسين" عن شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار؛ على متابعتهم ودعمهم واهتمامهم المباشر للتعليم الجامعيِّ في وطن الخير والنماء.
وأشار إلى أنّ الجامعة في ظلِّ تلك الرعاية الكريمة على موعدٍ لزفّ أكثر من أربعة آلاف خريجًا وخريجة في كافّة التخصصات والبرامج الطبية، والهندسية، والعلميّة، والنظريّة في مراحل البكالوريوس والماجستير، والتي صممت وفق معايير تواكب التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.
وهنأ رئيس جامعة الباحة أبناءه الطلاب والطالبات الخريجين وأولياء أمورهم، داعيًا الله أن يوفقهم في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة دينهم ووطنهم، ومؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، بما يملكونه من المعارف والمهارات، مما سيمكّنهم -بإذن الله- من أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن، وشركاء في خدمته وتنميته، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030.