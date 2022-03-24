جامعة الباحة تحتفي بتخريج 4035 طالبًا وطالبة.. الثلاثاء

وهنأ رئيس جامعة الباحة أبناءه الطلاب والطالبات الخريجين وأولياء أمورهم، داعيًا الله أن يوفقهم في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة دينهم ووطنهم، ومؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، بما يملكونه من المعارف والمهارات، مما سيمكّنهم -بإذن الله- من أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن، وشركاء في خدمته وتنميته، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030.