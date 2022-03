جامعة الملك خالد تختتم مؤتمر "مستقبل التخصصات البينية في الجامعات السعودية وفق رؤية 2030"

واختتم المؤتمر جلساته باستعراض المشاركات في محور مواءمة مخرجات تعلم البرامج البينية في التعليم الجامعي التي أدارها الدكتور ماجد آل فايع، وشملت استعراض ورقة بعنوان رؤية تحليلية نقدية عن التخصصات المزدوجة بالمجال الإداري والمالي والقانوني وكيفية ملاءمتها لرؤية 2030 ومتطلبات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية للأستاذ الدكتور عبد المنعم الحياني، وكذلك ورقة الاتساق بين التخصصات التربوية والوظائف المهنية وآفاق تنميتها المستقبلية للدكتورة لطيفة البلوي، إضافة إلى مشاركة الدكتور علي البشير بورقة Exploring the Academic Benefits of interdisciplinary Studies Program as Innovative Approach in Achieving Long – term career Goals of Undergraduate Students of Transition and Interpretation at King Khalid University in the Light of Saudi Vision 2030، وكذلك ورقة Perspectives of stakeholders in implementation: from traditional to interdisciplinary program قدمتها الدكتورة رندا الحربي.