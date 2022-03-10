جامعة الملك خالد تختتم مؤتمر "مستقبل التخصصات البينية في الجامعات السعودية وفق رؤية 2030"

وناقشت الجلسات محور "التجارب الدولية في البرامج البينية" وذلك بإدارة الدكتور أحمد الصغير، وتناولت في هذا المحور عددًا من الأوراق العلمية تمثلت في دراسة مقارنة في تطبيق البرامج والدراسات البينية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومدى إمكانية الإفادة منها في المملكة العربية السعودية للدكتورة هند الرميان، وتجارب التخصصات البينية: كوريا الجنوبية نموذجًا - للدكتورة نهاد أحمد، وكذلك التجارب الدولية لبرامج الماجستير البينية في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي للدكتور متعب الحمادي، واختتمت الأوراق المشاركة في هذا المحور بورقة الدكتورة آمنة العروي تجارب دولية ورائدة في الدراسات البينية وإمكانية الاستفادة منها في برامج الدراسات العليا التربوية.