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جامعة بيشة تعلن مواعيد القبول في جميع التخصصات للعام الجامعي 1444هـ

"القرشي" : جميع إجراءات القبول إلكترونية .. وتجرى على مرحلتين
جامعة بيشة تعلن مواعيد القبول في جميع التخصصات للعام الجامعي 1444هـ
جامعة بيشة
سبق
سبق

أعلنت جامعة بيشة، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1444هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي إنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الأحد : 25 / 12 / 1443 هـ، فيما يتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الاثنين 03/01/1444 هـ.

وأوضح "القرشي" أن الترشيح سيكون على مرحلتين؛ حيث يبدأ إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الأولى

الخميس 06/01/1444 هـ، فيما يبدأ إعلان الترشح المبدئي للمرحلة الثانية الأحد : 09/01/1444 هـ، مضيفًا أن شروط القبول تتضمن: أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأداء اختبار القدرات والتحصيلي التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يكون المتقدم/المتقدمة لائقًا طبيًا، وألا يكون المتقدم/المتقدمة قد فصل من جامعة بيشة أو أي جامعة أخرى لأسباب أكاديمية أو تأديبية، كما يشترط للقبول في الكليات الصحية أن يكون الطالب/الطالبة من خريجي سنة القبول نفسها.

وأكد "القرشي"، أن جميع إجراءات القبول إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي:

https://registration.ub.edu.sa/bisha/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces

جامعة بيشة

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