جامعة بيشة تعلن مواعيد القبول في جميع التخصصات للعام الجامعي 1444هـ

الخميس 06/01/1444 هـ، فيما يبدأ إعلان الترشح المبدئي للمرحلة الثانية الأحد : 09/01/1444 هـ، مضيفًا أن شروط القبول تتضمن: أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأداء اختبار القدرات والتحصيلي التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يكون المتقدم/المتقدمة لائقًا طبيًا، وألا يكون المتقدم/المتقدمة قد فصل من جامعة بيشة أو أي جامعة أخرى لأسباب أكاديمية أو تأديبية، كما يشترط للقبول في الكليات الصحية أن يكون الطالب/الطالبة من خريجي سنة القبول نفسها.