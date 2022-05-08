جامعة حائل ومركز تنمية القطاع غير الربحي يوقعان اتفاقية للتعاون الثنائي

عزّزت جامعة حائل شراكتها مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عبر توظيف خبرات الجامعة والمركز لتعزيز التنمية المشتركة لمنظومة القطاع غير الربحي، والعمل سوياً في بناء قدرات منسوبيهما، لدفع عجلة الابتكار الاجتماعي.
وقد تضمنت اتفاقية ثنائية وقعتها الجامعة مع المركز خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، الذي تُنظّمه وزارة التعليم، تحت عنوان "التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات"، تعزيز الأبحاث العلمية والدراسات في القطاع غير الربحي، وبناء الجامعة للبرامج الأكاديمية في مجال القطاع غير الربحي.
وقت وقع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيسها الدكتور راشد بن مسلط الشريف، والمشرف العام على قطاع نمو القطاع غير الربحي في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس عبدالمحسن بن تركي التركي.