جامعة حائل ومركز تنمية القطاع غير الربحي يوقعان اتفاقية للتعاون الثنائي

وقد تضمنت اتفاقية ثنائية وقعتها الجامعة مع المركز خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، الذي تُنظّمه وزارة التعليم، تحت عنوان "التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات"، تعزيز الأبحاث العلمية والدراسات في القطاع غير الربحي، وبناء الجامعة للبرامج الأكاديمية في مجال القطاع غير الربحي.