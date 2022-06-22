"جامعة فهد بن سلطان" بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل في 15 تخصصًا بـ6 أقسام

وأكد المهندس "البلوي" أن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير برامج محددة تخدم المصالح المشتركة بين القطاعين، تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.