"جامعة فهد بن سلطان" بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل في 15 تخصصًا بـ6 أقسام

اعتمدت جامعة فهد بن سلطان بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول والتسجيل في 15 تخصصًا بستة أقسام مختلفة بكلياتها العلمية، لخريجي وخريجات الكليات التقنية بكل مناطق المملكة.
بالإضافة إلى خصم 10% لخريجي وخريجات الكليات التقنية بالمنطقة.
جاء ذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك.
وثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، لجامعة فهد بن سلطان؛ دورها في تفعيل هذه الاتفاقية المبرمة معها؛ لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة.
ووصف هذا التفعيل بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص تدريبية عليا للخريجين والخريجات.
وأكد المهندس "البلوي" أن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير برامج محددة تخدم المصالح المشتركة بين القطاعين، تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التخصصات التي سيتم التجسير عليها تشمل: قسم التقنية الكهربائية، لتخصص القوى الكهربائية والطاقة المتجددة، وقسم التقنية الميكانيكية، لتخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الإلكترونية في تخصص إلكترونيات صناعة وتحكم.
وفي قسم التقنية المدنية والمعمارية لتخصصات إنشاءات مدنية وإنشاءات معمارية ومساحة، إضافة إلى قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصصات شبكات الحاسب الآلي، والوسائط المتعددة، وتقنيات الويب والبرمجيات، وإدارة أنظمة الشبكات والدعم الفني للحاسب.
وقسم التقنية الإدارية في تخصصي المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق، على أن يبدأ التجسير بموقع جامعة فهد بن سلطان مطلع الفصل الأول للعام التدريبي 1444هـ، على الرابط.