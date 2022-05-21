جمعية "أمس" أصدقاء مرضى السرطان تعقد عموميتها الثانية

وفي الختام، ثمّن أعضاء الجمعية العمومية، الجهود المبذولة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين العاملين بالجمعية، وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري والنهوض بها، من خلال بذل المزيد من الجهود، والسعي لتوفير الدعم والموارد المالية، لكي تستطيع الجمعية تنفيذ أنشطتها بيسر وسهولة.