جمعية "أمس" أصدقاء مرضى السرطان تعقد عموميتها الثانية

عقدت جمعية "أمس" أصدقاء مرضى السرطان بمدينة الرياض، اجتماع عموميتها العادية الثانية في مقر الغرفة التجارية بالرياض، بحضور 24 عضوًا من أصل 27.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة، سعيد بن مبارك آل مرضي، تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية المنتهية 2021، وتم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة 2022م.
كما استعرض تقرير مجلس الإدارة أعمال الجمعية ونشاطها للسنة المالية المنتهية 2021م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
وتم تناول مشروعات الجمعية الستة المعتمدة التي تم العمل عليها لخدمة مرضى السرطان وذويهم، ويتطلب العمل عليها إيجاد داعمين.
وناقشت الجمعية العمومية كذلك خطة استثمار أموال الجمعية، واعتماد اللائحة الأساسية لها والموافقة والتصويت على جميع ما ذكر.
وجرى فتح الحوار بين الأعضاء واستقبال أسئلتهم واستفساراتهم وتوصياتهم؛ بهدف رفع كفاءة وأداء الجمعية.
وفي الختام، ثمّن أعضاء الجمعية العمومية، الجهود المبذولة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين العاملين بالجمعية، وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري والنهوض بها، من خلال بذل المزيد من الجهود، والسعي لتوفير الدعم والموارد المالية، لكي تستطيع الجمعية تنفيذ أنشطتها بيسر وسهولة.