جمعية الأخاشيم بشرورة توزع كسوة العيد على المستفيدين

وأضاف "المنهالي": وزعت الجمعية مبلغ 579000 ريال زكاة مال بدعم من منصة إحسان بمبلغ 500000 ريال وبدعم من مجموعة القريان بمبلغ 50000 ريال، ومبلغ 29000 ريال من عدد من المتبرعين على المحتاجين من مستفيدي الجمعية.