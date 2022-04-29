جمعية الأخاشيم بشرورة توزع كسوة العيد على المستفيدين

وزعت جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم التابع لمحافظة شرورة مبادرة كسوة العيد، المخصصة للأسر المحتاجة بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وصرح نائب المدير التنفيذي للجمعية مبخوت البخيت المنهالي قائلاً: وزعت الجمعية كسوة العيد بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدد 699 أسرة من مستفيدي الجمعية بمبلغ إجمالي قدره 62600ريال.
وأضاف "المنهالي": وزعت الجمعية مبلغ 579000 ريال زكاة مال بدعم من منصة إحسان بمبلغ 500000 ريال وبدعم من مجموعة القريان بمبلغ 50000 ريال، ومبلغ 29000 ريال من عدد من المتبرعين على المحتاجين من مستفيدي الجمعية.
وقدّم الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الدعم السخي والمتواصل، داعيًا أصحاب الأيادي البيضاء للبذل والإحسان للمحتاجين.