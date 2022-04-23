جمعية عناية الصحية تحصل على جائزة أفضل بيئة GPTW في المملكة وعلى مستوى المنطقة

وقال "المأمون": إن جمعية "عناية" الصحية حصلت على جائزة أفضل بيئة عمل "GPTW" بعد أن استوفت جميع متطلبات الجائزة، وبذلك تكون الجمعية ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة، بناءً على نتائج الفحص الذي أجرته شركة أفضل بيئة عمل المحدودة من خلال 62 مؤشرًا وفق الأبعاد المعتمدة ضمن منهجية التقييم وقياس مؤشر الثقة التي تتمثل في الآتي: المصداقية، الاحترام، المساواة، الفخر، الزمالة.