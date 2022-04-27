"جمعية عناية" ووقف الشيخ حكمت يوقعان عقداً لدعم توسعة مجمع العيادات الطبي

وفي سياق آخر أشاد الأمين العام لجمعية عناية، الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، بوقف الشيخ حكمت بن سعد الزعيم الذي وقعت معه الجمعية عقد شراكة لتوسعة مجمع عيادات عناية الطبي، وقال: إن الشيخ حكمت الزعيم من رجال الأعمال الذين لهم أيادٍ بيضاء في دعم العمل الخيري، وسبق أن دعم مجموعة من البرامج الصحية للجمعية، ويعد دعمه للمجمع دعماً سخياً يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المجتمعية في بلادنا الغالية، ولاسيما أن المجمع يقدم خدماته للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدماته العلاجية منذ نشأته عام 2011م أكثر من 243 ألف مستفيدٍ.