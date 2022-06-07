جمعية "متعافي" تنقل تجارب مبهجة لـ50 مريضًا بالسرطان

وأكد أن المبادرة تعتبر أحد الأسس التي قامت عليها الجمعية منذ عام 2009؛ إذ بدأنا كمجموعة تطوعية في منطقة الرياض، وعملنا تحت مظلّة الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، وبدأنا في تقديم الدعم النفسي للمرضى وذويهم من خلال تنظيم الزيارات لهم، والمساهمة في رفع الوعي عن السرطان وأهمية الكشف المبكر من خلال تفعيل الأركان التوعوية والتثقيفية عنه.