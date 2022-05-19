جمعية مراكز أحياء مكة تحقق 186800 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من 2022

وأوضح المدير العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال اللهيبي، أن هذا التكريم جاء ضمن ملتقى التمكين الأول لمنظمات القطاع غير الربحي والذي نفذته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رعاية مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، والذي يهدف إلى التعريف بخدمات الجهات التي لها علاقة بالقطاع غير الربحي بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في الجانب الاجتماعي والتنموي، مؤكدًا سعادته بهذا التكريم والذي جاء نظير ما حققه 1752 متطوعًا في الجمعية من ساعات تطوعية استحقت التكريم، بالإضافة إلى تميزها في عدد المتطوعين.