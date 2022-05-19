جمعية مراكز أحياء مكة تحقق 186800 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من 2022

كُرّمت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بمناسبة حصولها على المركز الأول في عدد الساعات التطوعية التي بلغت 186800 ساعة تطوعية وذلك من طارق بن علي الربع الوكيل المساعد لتنمية المجتمع للقطاع غير الربحي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح المدير العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال اللهيبي، أن هذا التكريم جاء ضمن ملتقى التمكين الأول لمنظمات القطاع غير الربحي والذي نفذته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رعاية مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، والذي يهدف إلى التعريف بخدمات الجهات التي لها علاقة بالقطاع غير الربحي بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في الجانب الاجتماعي والتنموي، مؤكدًا سعادته بهذا التكريم والذي جاء نظير ما حققه 1752 متطوعًا في الجمعية من ساعات تطوعية استحقت التكريم، بالإضافة إلى تميزها في عدد المتطوعين.
وأشاد "اللهيبي" بما تجده جمعيات القطاع غير الربحي التابعة للوزارة من دعم كان له دور كبير فيما تحقق من الإنجازات في التطوع، لتُسهم بإذن الله في تحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.