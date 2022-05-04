"جود" تعايد حرّاس الأمن بالورد والعطور بالمراكز التجارية في حائل
عايدت جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"،حرّاس الأمن في المولات والمراكز التجارية، وتسليمهم العطور والورود التي قدمها "الفقيه للعود" و"فكرتي للورد الطبيعي" ضمن مسؤوليتهما المجتمعية وتنفيذًا لشراكتهما مع الجمعية.
ووزع متطوعو الجمعية الورود والعطور في مبادرة شكر لحرّاس الأمن الذين أمضوا وقتهم في خدمة المتسوقين، وانشغلوا عن شراء بعض مستلزمات العيد بعملهم الميداني بالأسواق.
وشكر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عدي سعيّد الهمزاني، جميع المتطوعين على جهودهم التي بذلوها، وأدخلوا السرور على نفوس الحرّاس، سائلاً الله أن يجعل ما قام به الداعمون والمتطوعون، في ميزان حسناتهم.
ونالت معايدة حرّاس الأمن، استحسان المتسوقين، الذين قدموا شكرهم للجمعية، فيما أسهم بعض المتسوقين بإهداء بعض حرّاس الأمن في بعض المراكز التجارية، بعد أن رأوا الفرحة على محياهم بعد عيدية"جود".
"سبق" التقت بعض حرّاس الأمن، الذين أكدوا أن الفرصة لم تسنح لهم لشراء باقي مستلزماتهم، بسبب عملهم الميداني ومصادفة نظام ورديتهم لليلة العيد أو نهاره.
وقدموا شكرهم لمتطوعي جمعية "جود" والداعمين، سائلين الله أن يتقبل منهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.