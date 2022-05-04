"جود" تعايد حرّاس الأمن بالورد والعطور بالمراكز التجارية في حائل

ونالت معايدة حرّاس الأمن، استحسان المتسوقين، الذين قدموا شكرهم للجمعية، فيما أسهم بعض المتسوقين بإهداء بعض حرّاس الأمن في بعض المراكز التجارية، بعد أن رأوا الفرحة على محياهم بعد عيدية"جود".