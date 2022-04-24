"حفظك حياة".. مبادرة لتعلّم كتاب الله في سجون وإصلاحيات المملكة

وحول أهداف المبادرة، بيّن "الصبيحي" أنها تحقق 5 أهداف؛ أولها العناية بحفظ كتاب الله، وتشجيع المشاركين على ذلك، وأن يستفيد المشارك من المكرمة الملكية بتخفيف مدة المحكومية إذا حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه، وإتقان جميع المشاركين لتلاوة سورة الفاتحة تلاوة صحيحة خالية من اللحون الجلية والخفية.. ومن أهداف المبادرة حفظ ومراجعة طلاب المبادرة لإجمالي 950 جزءًا قرآنيًّا خلال مدة المشروع، وتبيين فضيلة بعض السور وما فيها من أجور ومكاسب دنيوية وأخروية وفق ما جاء في السنة الصحيحة.