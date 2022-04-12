"حفل متعهدي الإعاشة" يتحول لحلقة نقاش لبحث ترتيبات موسم الحج المقبل

بدأت 174 شركة من أصل 254 من متعهدي الإعاشة في الاجتماع المبكر إثر قرار السماح لمليون حاج بحج العام الحالي، والاستعداد المتكامل لتحقيق الغايات المنشودة بمواصلة النجاحات المتتالية، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
والحفل السنوي للإفطار تحول إلى حلقة نقاش وعصف ذهني لبحث الترتيبات كافة استعدادًا لموسم الحج المقبل، وأهمية قطاع الغذاء بصفة عامة. وشدد رئيس متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف على أن متعهدي الإعاشة يعدون الحلقة الأقوى بمواسم الحج لأهمية الدور الكبير الذي يقومون به بتوفير الغذاء المتكامل لحجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه.
وقدم "الشريف" الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على قرار عودة حج هذا العام بمليون حاج، مشيرًا إلى أن ذلك غير مستغرب على قيادتنا الرشيدة بالمتابعة والحرص الدؤوب على راحة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن اللقاء فرصة للقطاع لإعادة الترتيبات المتكاملة التي افتقدها في السنتَين الماضيتَين.
وأضاف "الشريف" بأن قطاع الإعاشة موعود بمحفزات ستساعده بالأعمال المناطة به بصورة مثالية.
وتحدث "الشريف" عن التأهيل والتصنيف والفرق بينهما، والمعايير الخاصة بهما، ولائحة الاشتراطات الأساسية والأعمال كافة المتعلقة بقطاع الإعاشة، والاستفسارات الهادفة لجميع القضايا، والتحديات التي يواجهها القطاع على مختلف الجوانب.. مثمنًا دور أمين العاصمة المقدسة ومتابعته للقطاع بشكل متواصل ودقيق.