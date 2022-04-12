"حفل متعهدي الإعاشة" يتحول لحلقة نقاش لبحث ترتيبات موسم الحج المقبل

وقدم "الشريف" الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على قرار عودة حج هذا العام بمليون حاج، مشيرًا إلى أن ذلك غير مستغرب على قيادتنا الرشيدة بالمتابعة والحرص الدؤوب على راحة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن اللقاء فرصة للقطاع لإعادة الترتيبات المتكاملة التي افتقدها في السنتَين الماضيتَين.