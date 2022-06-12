"حواء القرني": إستراتيجية تقويم التعليم مرتكز أساسي لتحقيق رؤية المملكة

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي تأسست في عام 1438 هـ، بقرار من مجلس الوزراء، تعتبر جهة ذات شخصية اعتبارية، ومستقلة مالياً وإدارياً، ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس، واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، وتعمل الهيئة على تسخير الجهود لرفع الجودة في التعليم والتدريب، وتوفير المقاييس التربوية والمهنية، وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال القياس التربوي، ووضع المعايير والقياس للمؤسسات ولبرامج التعليم العالي، بالإضافة لتقويم واعتماد جهات التدريب، والبرامج التدريبية، وذلك إسهاماً منها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وفق رؤية المملكة 2030.