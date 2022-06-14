رئيس جامعة أمّ القُرى يدشن نظام "وافي" لإدارة الموارد الماليَّة والإداريَّة





وأكَّد رئيس الجامعة على حرص الجامعة واهتمامها برفع كفاءة العمل الإداري، وتحقيق التَّكامل المؤسَّسي بين خدماتها الذَّاتيَّة والأنظمة والتَّطبيقات؛ مضيفًا أنَّ الجامعة تفتح آفاقًا عالمية متعددة باستحداث 38 تخصصًا جديدًا في مختلف المجالات التَّعليميَّة، إضافة إلى تطوير أنظمتها الإداريَّة بتفعيل أنظمة إلكترونيَّة تحوي العديد من الخدمات الذَّاتيَّة، موضحًا أنَّ معظم ما تحتاجه الجامعة في الجوانب التقنية مدرج تحت مظلة خطَّة جامعة أمِّ القرى الاستراتيجيَّة 2027 في تحسين تجربة الطَّالب، وحوكمة العمل المؤسَّسي وتسهيله.