رئيس جامعة أمّ القُرى يدشن نظام "وافي" لإدارة الموارد الماليَّة والإداريَّة

دشَّن رئيس جامعة أمِّ القُرى أ.د. معدي بن محمَّد آل مذهب، نظام إدارة الموارد الماليَّة والإداريَّة "وافي"؛ وذلك خلال حفل إطلاق المشروع الذي نظَّمته عمادة تقنية المعلومات بقاعة الملك عبد العزيز التَّاريخية بالعابديَّة؛ بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكُليَّات والعمادات المساندة والمعاهد ومدراء الإدارات.
وأكَّد رئيس الجامعة على حرص الجامعة واهتمامها برفع كفاءة العمل الإداري، وتحقيق التَّكامل المؤسَّسي بين خدماتها الذَّاتيَّة والأنظمة والتَّطبيقات؛ مضيفًا أنَّ الجامعة تفتح آفاقًا عالمية متعددة باستحداث 38 تخصصًا جديدًا في مختلف المجالات التَّعليميَّة، إضافة إلى تطوير أنظمتها الإداريَّة بتفعيل أنظمة إلكترونيَّة تحوي العديد من الخدمات الذَّاتيَّة، موضحًا أنَّ معظم ما تحتاجه الجامعة في الجوانب التقنية مدرج تحت مظلة خطَّة جامعة أمِّ القرى الاستراتيجيَّة 2027 في تحسين تجربة الطَّالب، وحوكمة العمل المؤسَّسي وتسهيله.
فيما أكد عضو مجلس إدارة شركة إجادة للنّظم المحدودة حسام البصراوي، أنَّ الجامعة برزت كمؤسَّسة أكاديميَّة عريقة ذات مكانة علميَّة، واستمرّت في تعزيز هذه المكانة بتطوير أنظمتها الإداريَّة والتَّحوُّل الرَّقمي بتدشينها لنظام إدارة الموارد الماليَّة والإداريَّة وتدريب منسوبيها على استخدامه في كافَّة تعاملاتهم داخل الجامعة وخارجها.
وعرض عميد عمادة تقنية المعلومات د.عاطف الحجيلي، التَّحدِّيات التي مرَّ بها المشروع خلال تفعيله منذ عام 2019م وحتى العام الحالي، مُسلِّطًا الضَّوء على النَّجاحات التي حقَّقها في تطبيق أنظمة الموارد الماليَّة والإداريَّة بالتَّعاون مع جهات الجامعة المختلفة، لافتًا أنَّ أهداف المشروع كثيرة، وستعقبها مراحل تطويريَّة غايتها الوصول لأفضل الخدمات الذَّاتيَّة والإلكترونيَّة المقدمة للمنسوبين.
وعلى جانب التَّدشين انعقدت جلسة حواريَّة بعنوان: "تطبيق أنظمة الموارد الحكوميَّة: التَّحدِّيات والمستقبل"، أدارها وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة د. عامر الزائدي، بمشاركة المشرف العام على مركز تقنية المعلومات بجامعة جدَّة د. عبدالله الدرعاني، ومدير عام تطبيقات الأعمال بأوراكل السُّعوديَّة م. عبدالمحسن السليمان.