"سارة بنت خالد": خادم الحرمين صاحب الفضل في نشأة جمعية "إنسان".. ونسير على خطاه

نوّهت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ـ وزير الطاقة، بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله ـ في دعم كافة أوجه العمل الخيري في شتى مناطق المملكة، حيث كان له الفضل بعد الله في نشأة جمعية إنسان قبل أكثر من عقدين من الزمن.