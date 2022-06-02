"سندهم" ببلقرن تُنفّذ مبادرة غوث لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى سبت العلاية

وفي هذا الصدد، قال "عائض الحارثي" رئيس مجلس إدارة جمعية سندهم ببلقرن، إن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والعيني لمراجعي مركز الغسيل الكلوي بمستشفى سبت العلاية، والمساهمة بدور توعوي إغاثي للمرضى والتخفيف من الأعباء النفسية لديهم، وبالتعاون مع أوقاف الماجد الخيرية.