"سندهم" ببلقرن تُنفّذ مبادرة غوث لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى سبت العلاية

نفذت جمعية سندهم الأهلية لرعاية المعاقين بالتعاون مع مركز عثمان الشهري لغسيل الكلى بمستشفى سبت العلاية، مبادرة "غوث" لمستفيدي المركز.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير المستشفى الصيدلي أول محمد حسين أبو حاوي ومدير المركز حامد عيد ومسؤول التطوع سالم آل غدران ورئيس مجلس إدارة جمعية سندهم عائض الحارثي، برعاية من أوقاف الماجد الخيرية.
وفي هذا الصدد، قال "عائض الحارثي" رئيس مجلس إدارة جمعية سندهم ببلقرن، إن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والعيني لمراجعي مركز الغسيل الكلوي بمستشفى سبت العلاية، والمساهمة بدور توعوي إغاثي للمرضى والتخفيف من الأعباء النفسية لديهم، وبالتعاون مع أوقاف الماجد الخيرية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الشراكة المجتمعية والاتفاقية التي تمّت بين مستشفى سبت العلاية وجمعية سندهم بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير.
وتقدم جمعية "سندهم" التي اُنشئت عام 1440هـ في مدينة سبت العلاية ، الدعم العيني للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ونشر حقوق المعاقين والدفاع عنها، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل، والمساهمة في توعية ووقاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة ومراكزها.