شاهد.. حملةٌ ميدانية توعوية داخل أروقة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى أحمد غرم الله الزهراني، أهمية غسل اليدين، وهو سبيل الوقاية من الأمراض ومنع انتشارها؛ لا سيما خلال الفترة الحالية في ظل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأيضًا تكمن أهمية غسل اليدين في أنها الوسيلة الفعالة للحد من انتشار كثير من الأمراض مثل: التسمم الغذائي والإنفلونزا، وعند عدم توفر المياه الجارية النظيفة يمكن استخدام معقم الأيدي الذي يحتوي على 60% على الأقل من الكحول لتنظيف الأيدي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعقم لا يكون فعّالًا عندما يكون على الأيدي طبقة من الأوساخ أو الدهون.