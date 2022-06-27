شاهد.. "ريشة طيف" تختتم أعمالها في جازان بمشاركة 20 طفلًا وشابًا

ويأتي هذا المشروع تمهيدًا لافتتاح الجمعية معرضها المتنقل الخامس والأخير، خلال الشهر المقبل، ضمن سلسلة معارضها التي حققت صدى واسعًا في محطاتها السابقة بمدينة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، ومدينة أبها.