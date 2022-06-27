شاهد.. "ريشة طيف" تختتم أعمالها في جازان بمشاركة 20 طفلًا وشابًا

اختتم مشروع "ريشة طيف"، اليوم الاثنين، والذي نظمته جمعية "أسر التوحد"، برعاية "موفي سينما"، محطته الأخيرة في منطقة جازان.
وشارك 20 طفلًا وشابًا من ذوي اضطراب طيف التوحد، و20 فنانًا تشكيليًا، في ورش عمل فنية بمقر فندق "جازان إن".
جاء ذلك بالشراكة مع وزارة التعليم، وجمعية "لدُن" لذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية، ومركز "أفياء الطفل" للرعاية النهارية، و"تكوة" لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ويأتي هذا المشروع تمهيدًا لافتتاح الجمعية معرضها المتنقل الخامس والأخير، خلال الشهر المقبل، ضمن سلسلة معارضها التي حققت صدى واسعًا في محطاتها السابقة بمدينة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، ومدينة أبها.
ويستهدف مشروع "ريشة طيف" بناء جسور التواصل بين ذوي اضطراب طيف التوحد والمجتمع، وتنمية موهبة الرسم لـ100 طفل وبالغ من ذوي طيف التوحد، بالتعاون مع 100 فنان تشكيلي سعودي لرسم 100 لوحة فنية مُلهمة، من خلال إقامة خمسة معارض جماهيرية مُتنقلة في خمس مدن بالمملكة على مدار ستة أشهر متواصلة.
ويختتم المشروع أعماله بمزاد على الهواء مباشرة؛ لبيع اللوحات فوريًا من خلال تقييم احترافي بواسطة أحد أهم دور عرض اللوحات الفنية في المملكة.
يُذكر أن "أسر التوحد" بقيادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، تُولي أهمية كبيرة لتعزيز التواصل بين الأبناء "ذوي اضطراب طيف التوحد" والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية ومنها فن الرسم.