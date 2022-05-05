شقراء تحتفل بعيد الفطر بأنشطة متنوعة في قاعة البلدية ومنتجع المدينة التاريخية

احتفلت محافظة شقراء بعيد الفطر المبارك بفعاليات وبرامج متنوعة، حيث أقامت لجنة الاحتفال بالعيد في المحافظة برامجها في قاعة البلدية، كما نظمت لجنة التنمية والتطوير بشقراء برامج احتفالية في منتجع المدينة التاريخية، تستمر لمدة ٥ أيام.
وقد نظمت لجنة الاحتفالات بالمحافظة حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك في قاعة البلدية للاحتفالات والمؤتمرات، بحضور محافظ شقراء عادل البواردي ووكيل المحافظة مسلط بن ناصر بن سعيدان ورئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي ومساعد رئيس البلدية المهندس بندر الشيباني ورجل الأعمال فنجال الشيباني، ورجل الأعمال يوسف الحميدي وعدد من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية والأهالي.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني . ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى محافظ شقراء كلمته التي رفع من خلالها باسم أهالي محافظة شقراء وجميع مراكزها وباسمه أسمى آيات التهاني والتبريكات بالعيد للقيادة الرشيدة.
وقدّم شكره لرئيس بلدية محافظة شقراء ولمساعده ولمنسوبي البلدية على الجهود التي قدموها في تنظيم احتفال الأهالي بالعيد، كما قدم الشكر لأعضاء لجنة التنمية السياحية لمشاركتهم في تنظيم الاحتفال، ولجميع الداعمين والمشاركين.
وألقى محمد الشايع كلمة الأهالي، ثم ألقى الشاعر غلاب بن ود الثبيتي قصيدة نبطية، كما ألقى الشاعر عبدالله الصالح قصيدة أخرى.
وشهد الحفل تقديم العرضة السعودية، واختتم بتقديم الدروع التذكارية لرعاة الحفل والداعمين.
وفي منتجع المدينة التاريخية؛ نظمت جمعية التنمية والتطوير بشقراء عدداً من البرامج والفعاليات بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ بدأت الفعاليات ثاني أيام العيد وتستمر ٥ أيام، من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، وذلك بعد اكتمال الحصول على جميع التصاريح النظامية المطلوبة لذلك من وزارة الترفيه والجهات ذات العلاقة.
واشتملت البرامج والفعاليات على معرض للأسر المنتجة، وركن الأطفال وفرق الأطفال، ومسابقات وجوائز متنوعة، وجلسات للعوائل.
يشار إلى أن "تطوير شقراء" جمعية مستقلة يرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح، ونائبه المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وتهدف الجمعية إلى تطوير وتنمية محافظة شقراء، ودعم التنمية الاجتماعية والبشرية في المحافظة، وتلمس الاحتياجات والمتطلبات من خدمات ومشروعات تنموية ورفعها للجهات المعنية، وكذلك دعم احتياجات شقراء مادياً ومعنوياً، إضافة إلى تمثيل أهالي شقراء في المناسبات العامة والتواصل مع الجهات المختصة لما فيه مصلحة مدينة شقراء، وتشجيع وتكريم البارزين والمميزين في خدمة شقراء.