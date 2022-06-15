"صحة عسير" توقع شراكة مجتمعية مع مؤسسة عاطف عقيل البارقي

وقعت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة عاطف عقيل البارقي للتجارة والمقاولات، في مقر المديرية؛ لترميم وتجهيز مبنى العلاج الطبيعي بمركز صحي بارق.
وتعزز الاتفاقية مساهمة القطاعات المختلفة في التنمية الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستفيدين بجودة عالية، تتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة؛ مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتهدف إلى ترميم مبنى العلاج الطبيعي بـ"صحي بارق"، وتوريد التجهيزات المطلوبة، حسب المواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة في وزارة الصحة، على ألا تتحمل صحة عسير أي تكاليف مالية في هذه الاتفاقية.
وتجري متابعة المشروع من قبل قطاع بارق الصحي حتى تسليمه، فيما تتم متابعة الأجهزة الموردة ومطابقتها للمواصفات عن طريق إدارة التجهيزات بصحة عسير.
وتتولى المؤسسة كل عمليات الترميم وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة في وزارة الصحة، والتقيّد بالمخطط المعتمد من الطرفين لهذا المشروع، والالتزام بالوقت المحدد في الاتفاقية للتسليم.
كما تنعكس هذه الشراكة إيجابًا على خدمة المجتمع عبر استثمار إمكانيات وقدرات الجانبين في حدود الصلاحيات المسموح بها.
شهد التوقيع من صحة عسير: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري، وعن مؤسسة عاطف عقيل البارقي للتجارة والمقاولات رئيس مجلس الإدارة عاطف عقيل البارقي، بحضور المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق فلقي، ومدير الشراكة المجتمعية بصحة عسير صالح بن علي الأحمري، ومدير قطاع بارق الصحي حمزة عسيري.