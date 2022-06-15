"صحة عسير" توقع شراكة مجتمعية مع مؤسسة عاطف عقيل البارقي

وتهدف إلى ترميم مبنى العلاج الطبيعي بـ"صحي بارق"، وتوريد التجهيزات المطلوبة، حسب المواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة في وزارة الصحة، على ألا تتحمل صحة عسير أي تكاليف مالية في هذه الاتفاقية.