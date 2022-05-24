"فرص استثمارية للزراعة المائية في بحرة".. ورشة عمل لفرع الوزارة بالعاصمة المقدسة

وتَطرقت الورشة لمميزات وأنواع الزراعة المائية، التي تتميز بصِغَر المساحة المطلوبة لإقامتها، ويمكن أن تنمو النباتات عموديًّا علاوة عن توفير كمية أكبر من المياه، بالإضافة إلى أن النباتات تنمو بشكل أسرع عن الزراعة في التربة ولها فرصة أقل للآفات والأمراض؛ فضلًا عن عدم وجود الروائح الناتجة عن الأسمدة كما هي، ليست بحاجة لحرث التربة، وتستهلك مياهًا أقل، ودورها في توفير المساحات المزروعة وسرعة وزيادة الإنتاج في وحدة المساحة؛ مستعرضة شرحًا عمليًّا مفصلًا عن تقنيات الزراعات المائية وأنظمة الزراعة بدون تربة والأوساط البديلة للتربة، وأهم المحاليل والأنواع المغذية للزرع.