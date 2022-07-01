في 10 أيام.. 1029 منشطًا دعويًّا وتوعويًّا بجازان تنفذها "الشؤون الإسلامية"

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال موسم حج العام الحالي، العديد من البرامج الدعوية والتوعوية التي تصل خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة إلى 1029 منشطًا دعويًّا وتوعويًّا.