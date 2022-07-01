في 10 أيام.. 1029 منشطًا دعويًّا وتوعويًّا بجازان تنفذها "الشؤون الإسلامية"

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال موسم حج العام الحالي، العديد من البرامج الدعوية والتوعوية التي تصل خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة إلى 1029 منشطًا دعويًّا وتوعويًّا.
وأكد مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن البرامج المواكبة لموسم الحج تأتي لتوضيح تلك الفضائل للناس عامة، بمشاركة مراكز الدعوة والجمعيات الدعوية.
وبيّن مدخلي أنه تشمل تلك المناشط دورات علمية في أحكام الحج وجولات دعوية في فضل عشر ذي الحجة ودروسًا علمية ينفذها دعاة الفرع الرسميون والمتعاون من النساء والرجال في جوامع المنطقة وعبر البث المباشر، وكذلك بروشورات ومقاطع توعوية وتوزيع كتيبات وحقائب دعوية.