"قلبك لم يتقاعد".. ندوة توعوية بالرياض حول حياة المتقاعد طبيًا واجتماعيًا

عقدت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، أمس الثلاثاء، ندوة توعوية بعنوان "قلبك لم يتقاعد"، بالتعاون مع جمعية المتقاعدين بالرياض؛ لاستعراض حياة المتقاعد طبيًا واجتماعيًا.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعيتين والمستهدفين من المتقاعدين، وبتنظيم عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين العنزي لـ"سبق": "ندوة "قلبك لم يتقاعد" سلّط ضيفها عضو مجلس الإدارة واستشاري طب الأسرة الدكتور علي بن فارس العمري، الضوء على الكثير من الموضوعات التي تُهم حياة المتقاعد من الناحية الصحية والاجتماعية، وما قد يُحيط بها من متغيّرات في حياة الفرد بعد سنواتٍ من العمل".
وأضاف: بحكم تخصّص الجمعية فإن فئة كبار السن في صدارة اهتماماتها، وتسعى لتقديم برنامج نوعية لهم، ومبادرات مع الجهات ذات العلاقة، ولعل آخرها هذه الندوة.
وعن برامج وجهود جمعية "قلبي"، قال: "نعكف على زيادة الانتشار والوصول لأعلى فئة في مجال الوقاية والرعاية والعلاج في مجال أمراض القلب، من خلال برامج ومبادرات نوعية ومُميّزة، لعل من أبرزها "عربة قلبي" التي تُعد عربة متنقلة ببعض الأجهزة للمساعدة على عمل بعض الفحوصات الأولية لمن لديهم أمراض قلب أو احتمالية الإصابة بذلك، من خلال التنقّل على النطاق الجغرافي المرخص للجمعية، ونتطلّع لدعم وتطوّر المبادرة".
يُذكر أن جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" تأسست في منتصف عام 1440هـ، وتسعى لتقديم خدمات وقائية وتوعوية وعلاجية وفق منهجيات معتمدة لعلاج مرضى القلب من ذوي الدخل المحدود، بالتعاون والشراكة الفاعلة مع المحسنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات المانحة والمستشفيات الحكومية والأهلية.
كما تهدف لنشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، وتقديم الدعم النفسي لمرضى القلب وذويهم.