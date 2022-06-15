"قلبك لم يتقاعد".. ندوة توعوية بالرياض حول حياة المتقاعد طبيًا واجتماعيًا

وعن برامج وجهود جمعية "قلبي"، قال: "نعكف على زيادة الانتشار والوصول لأعلى فئة في مجال الوقاية والرعاية والعلاج في مجال أمراض القلب، من خلال برامج ومبادرات نوعية ومُميّزة، لعل من أبرزها "عربة قلبي" التي تُعد عربة متنقلة ببعض الأجهزة للمساعدة على عمل بعض الفحوصات الأولية لمن لديهم أمراض قلب أو احتمالية الإصابة بذلك، من خلال التنقّل على النطاق الجغرافي المرخص للجمعية، ونتطلّع لدعم وتطوّر المبادرة".