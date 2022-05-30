"كاوست" تُطلق حملتها "أنا هنا للريادة" تقديرًا لإنجازات المرأة بالسعودية.. غدًا

وقال البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "تتماشى (كاوست) تمامًا مع رؤية 2030، وتحديدًا هدفها المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. ونفخر بالقول إن 40٪ من طلبة الجامعة من الإناث، ونحن مستمرون في خلق فرص عديدة لهن مع استعدادهن لبدء رحلاتهن المهنية. وبصفتنا مؤسسة تعليمية رائدة، نتحمل أيضًا مسؤولية تقدير إنجازات جميع النساء السعوديات؛ إذ ندرك قيمة موظفاتنا، وكذلك النساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالنظر للمساهمات التي يواصلن تقديمها للمجتمع. ونحن نتطلع دومًا إلى تعزيز تمكين المرأة من خلال مثل هذه المبادرة، والعديد من المبادرات القادمة التي سوف نعلنها".