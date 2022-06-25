كرسي "أرامكو" يُطلق غدًا دورة تدريبية عن "أمن وحماية إنترنت الأشياء"

سبق- الرياض: يُطلق كرسي "أرامكو" السعودية للأمن السيبراني، غدًا الأحد، في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، دورة تدريبية "عن بعد"، بعنوان: "أمن وحماية إنترنت الأشياء".
وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، بمجموع 12 ساعة تدريبية، يقدمها الخبير بالأمن السيبراني والمهتم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء م. محمد الدبوس.
وقال نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الدكتور فهد الحربي: إن مثل هذه الدورات تعكس مدى اهتمام كرسي أرامكو بنشر التوعية والتثقيف، لكل أفراد المجتمع؛ لأهمية الأمن السيبراني في كثير من جوانب حياتنا التي اعتمدت على التقنية في الوقت الحالي والمستقبل كذلك.
ومع النمو المتزايد لإنترنت الأشياء وظهور العديد من المخاوف والتهديدات المتعلقة بأمان هذه الأجهزة وخصوصيتها، والحرص على مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز جهود المملكة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.
وأوضح المشرف العام على كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، والتعريف بإنترنت الأشياء وماهية هذه الأجهزة، وأخطار وثغرات إنترنت الأشياء وكيف يمكن الحماية وإدارة وخصوصية ومصداقية البيانات في إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مستقبل إنترنت الأشياء.
وقال: يشارك العديد من منسوبي الجهات الخاصة والحكومية والقطاع الثالث في هذه الدورة التدريبية ومن ضمنها: "إمارة المنطقة الشرقية، شركة أرامكو، مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود، أمانة المنطقة الشرقية، مستشفى جونز هوبكنز، شركة الاتصالات السعودية، جمعية أمن المعلومات حماية، وزارة النقل والخدمات اللوجستية"، متمنيًا أن مساهمة الجميع في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية في مملكتنا الغالية.