كرسي "أرامكو" يُطلق غدًا دورة تدريبية عن "أمن وحماية إنترنت الأشياء"

وقال: يشارك العديد من منسوبي الجهات الخاصة والحكومية والقطاع الثالث في هذه الدورة التدريبية ومن ضمنها: "إمارة المنطقة الشرقية، شركة أرامكو، مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود، أمانة المنطقة الشرقية، مستشفى جونز هوبكنز، شركة الاتصالات السعودية، جمعية أمن المعلومات حماية، وزارة النقل والخدمات اللوجستية"، متمنيًا أن مساهمة الجميع في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية في مملكتنا الغالية.