"لأجلهم" تدشن برنامج عنصر التوازن والتأهيل لذوي الإعاقة الحركية

وقال منفذ البرنامج، المدرب عيد الشمري: إن هذه الدورة عبارة عن مرحلتين؛ الأولى هي إعادة التوازن، لأن التوازن يفقد لدى بعض ذوي الإعاقة خصوصاً من كان سبب إعاقتهم الحوادث المرورية وإصابة الدماغ أو إصابة العامود الفقري يصبح لديهم فقدان للتوازن، مشيراً إلى أن من فوائد عنصر التوازن إكساب ذوي الإعاقة الثقة في النفس واستغنائهم عن مساعدة الأشخاص الآخرين وتمكينهم من قضاء حوائجهم دون مساعدة.