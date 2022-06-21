"لأجلهم" تدشن برنامج عنصر التوازن والتأهيل لذوي الإعاقة الحركية

برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، تم تدشين دورة عنصر التوازن والتأهيل الرياضي في مدينة الرياض، والتي استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من النساء والرجال.
يأتي ذلك، انطلاقاً من أهداف الجمعية في التأهيل وتعزيز قدرات المستفيدين.
وقال منفذ البرنامج، المدرب عيد الشمري: إن هذه الدورة عبارة عن مرحلتين؛ الأولى هي إعادة التوازن، لأن التوازن يفقد لدى بعض ذوي الإعاقة خصوصاً من كان سبب إعاقتهم الحوادث المرورية وإصابة الدماغ أو إصابة العامود الفقري يصبح لديهم فقدان للتوازن، مشيراً إلى أن من فوائد عنصر التوازن إكساب ذوي الإعاقة الثقة في النفس واستغنائهم عن مساعدة الأشخاص الآخرين وتمكينهم من قضاء حوائجهم دون مساعدة.
وأوضح "الشمري"، أن المرحلة الثانية هي التأهيل الرياضي خصوصاً التأهيل في ألعاب رياضية تتناسب مع نوع الإعاقة؛ بهدف إكسابهم هواية وتأتي المرحلة الثانية لتحفيزهم لكي لا ينقطعوا عن الرياضة لكونها مهمة لحمايتهم من الأمراض ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع الرياضي وإخراجهم من العزلة التي قد تصيبهم بعد الإعاقة.