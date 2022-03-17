"لأجلهم" لذوي الإعاقة تحتفل بتخريج 18 فتاة من دورتها للخياطة

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، احتفلت الجمعية بتخريج 18 مستفيدة من المستوى الأول لدورة "الخياطة" لتدريب الفتيات من ذوي الإعاقة علًى حرفة الخياطة.
وذكر الأمير فيصل آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية، أن الجمعية في برامجها النوعية تركز علًى إكساب المستفيدين من خدمات المهارات المهنية التي تساعدهم علًى التمكين والاستقلال وتحقيق الانتقال من الرعوية الى التنموية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تستهدف الفتيات من المستفيدات من خدمات الجمعية لتعلم مهنة الخياطة حتى يحقق ذلك لهم عملًا منزليًا في الحياكة والتفصيل بما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم، وهناك دورات أخرى للرجال في النجارة والتصميم ومهن أخرى تساعدهم في توفير دخل ويحقق لهم تقدير الذات وجودة حياة.
وذكرت الأخصائية الاجتماعية وجدان الهمامي، أن البرامج والدورات المهنية تحقق لذوي الإعاقة التفاعل والتشارك مع نفس الفئة ومع أفراد المجتمع معاً، وهذا يساعدهم في الدمج الاجتماعي مع الأسوياء، ويرفع من مستوى تقدير الذات ويعطي صورة إيجابية عن ذوي الإعاقة بأن لديهم القدرة على العمل وفق الإمكانيات المتاحة.