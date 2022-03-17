"لأجلهم" لذوي الإعاقة تحتفل بتخريج 18 فتاة من دورتها للخياطة

وذكر الأمير فيصل آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية، أن الجمعية في برامجها النوعية تركز علًى إكساب المستفيدين من خدمات المهارات المهنية التي تساعدهم علًى التمكين والاستقلال وتحقيق الانتقال من الرعوية الى التنموية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تستهدف الفتيات من المستفيدات من خدمات الجمعية لتعلم مهنة الخياطة حتى يحقق ذلك لهم عملًا منزليًا في الحياكة والتفصيل بما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم، وهناك دورات أخرى للرجال في النجارة والتصميم ومهن أخرى تساعدهم في توفير دخل ويحقق لهم تقدير الذات وجودة حياة.