لأول مرة.. 700 باحثة في "تعداد 2022" بعسير وتكليف لتيسير المهام

كما تم تدريب ما يقارب 700 باحثة تعداد ضمن البرنامج بالمنطقة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعداد في المملكة العربية السعودية التي تشارك فيها النساء في برنامج التعداد على مستوى المناطق كافة، وذلك لتحقيق تمكين المرأة، الذي يعتبر أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030.