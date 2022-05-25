للعام الخامس عشر على التوالي.. "تمور الراجحي" عضوية وخالية من المبيدات والأسمدة

وقال الشيخ عبد السلام الراجحي: إن مثل هذه المنجزات تساهم برفع القيمة السوقية للتمور المنتجة بالمشروعات الزراعية التابعة لإدارة الأوقاف، كما تعتبر داعمًا قويًّا لتسويق وتصدير التمور في الأسواق المحلية والعالمية، ويؤكد ذلك المسار الذي تنتهجه إدارة الأوقاف ممثلةً في إدارة القطاع الزراعي في برامجها الزراعية المطبقة على النخيل والتمور على مدار العام.