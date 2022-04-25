لمستفيديها من ذوي الإعاقة.. "حركية" تقيم حفل الإفطار الرمضاني بالرياض

نظمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" الإفطار الرمضاني للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وذلك في فندق هوليدي إن بالرياض، وبحضور محمد بن سعد الحمالي مدير عام الجمعية، ومنسوبي الإدارة العامة.
وشارك في الإفطار الرمضاني نحو 400 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأهاليهم، بمساندة إدارة التطوع في حركية، ودعم شركاء النجاح، وسط أجواء رمضانية يملؤها الفرح والسرور والسكينة.
وتخلل الإفطار الرمضاني باقة من الفعاليات المتنوعة، وعدد من الفقرات الشيقة الرمضانية التي تضفي مزيدًا من الروحانية على نفوس المشاركين.
حيث أُقيمت مسابقة ثقافية للمشاركات، وتوزيع الهدايا والجوائز على الفائزات.
يُذكر أن حركية تسعى من خلال الإفطار الرمضاني إلى بث السرور في نفوس المشاركين، والتعارف فيما بينهم وتعزيزًا لقيم التواصل والاهتمام بالجوانب المعنوية للمستفيدين، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتبادل الآراء، وتعزيزًا لقيم التواصل، وتنمية الروابط والعلاقات وبناء علاقات حسنة بين مستفيدي حركية.