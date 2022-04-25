لمستفيديها من ذوي الإعاقة.. "حركية" تقيم حفل الإفطار الرمضاني بالرياض

يُذكر أن حركية تسعى من خلال الإفطار الرمضاني إلى بث السرور في نفوس المشاركين، والتعارف فيما بينهم وتعزيزًا لقيم التواصل والاهتمام بالجوانب المعنوية للمستفيدين، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتبادل الآراء، وتعزيزًا لقيم التواصل، وتنمية الروابط والعلاقات وبناء علاقات حسنة بين مستفيدي حركية.