محافظ الأفلاج يلتقي فريقًا علميًا من هيئة التراث وكلية السياحة

التقى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، صباح اليوم الخميس، بمكتبه بالمحافظة، الفريق العلمي المكون من هيئة التراث، بالتعاون مع كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود؛ لإطلاعه على بدء انطلاقة مشروع البعثة الأثرية التي تعمل بموقع قصيرات عاد الأثري بمحافظة الأفلاج.
وقدّم رئيس الفريق الدكتور محمد الذيبي، من قسم الآثار بجامعة الملك سعود، ورئيس الفريق من هيئة التراث، إبراهيم بن مشبي، والمشرف على الأعمال الميدانية، الدكتور عبدالله باسنبل، من كلية السياحة والآثار، العديد من المعلومات الأثرية عن موقع قصيرات عاد الأثري، وخطة العمل على المشروع الذي تم إطلاقه عن تلك المعالم التراثية التي تعود لحقبة تاريخية تمتد لآلاف السنين.
من جهته، ثمّن محافظ الأفلاج الجهود المبذولة وأطلعهم على العديد من المعالم التراثية بالأفلاج، وأكد لهم تذليل كل الصعوبات، وتقديم كل ما بوسع المحافظة لخدمتهم لإنجاز أعمالهم، كما كلّف عضو اللجنة السياحية بالمحافظة فهد بن سعد السبيعي، بالتنسيق مع الفريق العلمي الموجود بالمحافظة؛ لتوفير كل متطلباتهم على مدار فترة وجودهم بالأفلاج.