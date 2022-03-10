محافظ الأفلاج يلتقي فريقًا علميًا من هيئة التراث وكلية السياحة

وقدّم رئيس الفريق الدكتور محمد الذيبي، من قسم الآثار بجامعة الملك سعود، ورئيس الفريق من هيئة التراث، إبراهيم بن مشبي، والمشرف على الأعمال الميدانية، الدكتور عبدالله باسنبل، من كلية السياحة والآثار، العديد من المعلومات الأثرية عن موقع قصيرات عاد الأثري، وخطة العمل على المشروع الذي تم إطلاقه عن تلك المعالم التراثية التي تعود لحقبة تاريخية تمتد لآلاف السنين.