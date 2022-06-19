"محافظ الطائف" يرعى حفل تخريج 13400 طالب وطالبة جامعيين

وقدم رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، شكرَه وتقديرَه لأمير منطقة مكة المكرّمة، ومحافظ الطائف على دعمهما ورعايتهما المستمرة، ومشاركتهما فرحة أبنائهما، طلاب وطالبات الجامعة وأولياء أمورهم ومنسوبي الجامعة، بعد سنوات حافلة من الجد والاجتهاد، متحلين بقيم العلم والمعرفة، منوّهاً بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ومشيداً بما يبذله وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجهود الوزارة المتواصلة.