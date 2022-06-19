"محافظ الطائف" يرعى حفل تخريج 13400 طالب وطالبة جامعيين

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، يتوج محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار؛ يوم الأربعاء المقبل الموافق 1443/11/23 هـ، حفل تخريج الدفعة (18) من طلاب وطالبات جامعة الطائف، بمدينة الملك فهد الرياضية.
وقدم رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، شكرَه وتقديرَه لأمير منطقة مكة المكرّمة، ومحافظ الطائف على دعمهما ورعايتهما المستمرة، ومشاركتهما فرحة أبنائهما، طلاب وطالبات الجامعة وأولياء أمورهم ومنسوبي الجامعة، بعد سنوات حافلة من الجد والاجتهاد، متحلين بقيم العلم والمعرفة، منوّهاً بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ومشيداً بما يبذله وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجهود الوزارة المتواصلة.
وهنّأ عسيري، الطلاب والطالبات الخريجين والمتفوقين على دفعاتهم، وأسرهم على إنجازات أبنائهم وبناتهم، متمنياً لهم التوفيق في بداية حياة عملية حافلة بالعطاء والإنجاز، للإسهام في بناء الوطن الذي ينتظر منهم الكثير، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ومن المقرر أن يشمل حفل جامعة الطائف لتخريج الدفعة 18 على عديد من الفقرات، منها كلمة رئيس الجامعة وعدد من الفقرات المتنوعة تتمثل في مسيرة للطلاب والطالبات "أوبريت تفاعلي" وعرض مرئي يجسّد منجزات الخريجين وقصص نجاحهم تقدّمه إدارة العلاقات العامة والإعلام.
يُذكر أن عدد الطلبة بلغ (13400) خريج وخريجةً للدفعة الثامنة عشر، بحسب الدرجات العلمية، لدرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، والانتساب، ودبلوم الدراسات التطبيقية.