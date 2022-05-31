"محافظ حبونا" يدشن مشروع الرعاية الصحية للمحتاجين بجمعية البر الخيرية

دشن محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم الثلاثاء مشروع "الرعاية الصحية للمحتاجين" الذي تقدمه جمعية البر الخيرية بمحافظة حبونا، بدعم سخي من منصة إحسان.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سالم مهدي لسلوم أن البرنامج يهدف إلى تلبية احتياج الأشخاص المحتاجين والمقعدين وتوفير سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الأسرة الطبية والكراسي المتحركة والأجهزة الصحية، بتعاون وإشراف عدد من المتطوعين في مجال الصحة وطب الأسرة.
وقال لسلوم: سوف يتم توزيع هذة الأجهزة بطريقة آلية وفق شروط وأحكام لكي تصل لمستحقيها حسب الحاجة.
وفي ختام التدشين شكر "بن زامان" أعضاء الجمعية وجميع القائمين والداعمين للمشروع، لافتًا إلى أن هذه الفئة تحتاج منا جميعاً الدعم والمساندة لما فيها من ثواب وأجر من رب العالمين وخدمة لهم.