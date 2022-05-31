"محافظ حبونا" يدشن مشروع الرعاية الصحية للمحتاجين بجمعية البر الخيرية

وفي ختام التدشين شكر "بن زامان" أعضاء الجمعية وجميع القائمين والداعمين للمشروع، لافتًا إلى أن هذه الفئة تحتاج منا جميعاً الدعم والمساندة لما فيها من ثواب وأجر من رب العالمين وخدمة لهم.